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После землетрясения у берегов Папуа — Новой Гвинеи объявлена угроза цунами

17:44, 14.05.2019
После землетрясения у берегов Папуа — Новой Гвинеи объявлена угроза цунами
Фото: commons.wikimedia.org / eGuide Travel

У берегов Папуа — Новой Гвинеи объявлена угроза цунами после произошедшего землетрясения магнитудой 7,7. Об этом сообщает Тихоокеанский центр по предупреждению цунами.

«Угроза цунами существует для отдельных регионов в Тихом океане, расположенных в непосредственной близости от эпицентра землетрясения», — сообщается на сайте центра.

Отмечается, что волны цунами возможны в радиусе 1000 километров от эпицентра землетрясения.

Подземные толчки были зафиксированы в 28 километрах к востоку от города Кокопо. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В декабре 2018 года в Индонезии более 160 человек погибли и около 745 пострадали в результате цунами.

Происшествия
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