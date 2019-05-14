После землетрясения у берегов Папуа — Новой Гвинеи объявлена угроза цунами

У берегов Папуа — Новой Гвинеи объявлена угроза цунами после произошедшего землетрясения магнитудой 7,7. Об этом сообщает Тихоокеанский центр по предупреждению цунами.



«Угроза цунами существует для отдельных регионов в Тихом океане, расположенных в непосредственной близости от эпицентра землетрясения», — сообщается на сайте центра.



Отмечается, что волны цунами возможны в радиусе 1000 километров от эпицентра землетрясения.



Подземные толчки были зафиксированы в 28 километрах к востоку от города Кокопо. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.



В декабре 2018 года в Индонезии более 160 человек погибли и около 745 пострадали в результате цунами.

