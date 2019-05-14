В Казани пошел сильный град — видео

В некоторых районах Казани начался сильный град. Соответствующими видео и фотографиями делятся пользователи соцсетей.

В частности, жители города сообщают о граде в Авиастроительном районе, а также в жилом массиве Кадышево.



На видео можно заметить градины размером с перепелиное яйцо.

Ранее МЧС предупреждало жителей Татарстана о грозе, граде и порывистом ветре 14 мая. Кроме того, ливни, грозы и град ожидаются на территории республики и завтра, 15 мая.

