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В Казани пошел сильный град — видео

17:11, 14.05.2019
В Казани пошел сильный град — видео
Фото: скриншот vk.com/kznlife

В некоторых районах Казани начался сильный град. Соответствующими видео и фотографиями делятся пользователи соцсетей.

В частности, жители города сообщают о граде в Авиастроительном районе, а также в жилом массиве Кадышево.

На видео можно заметить градины размером с перепелиное яйцо.

Ранее МЧС предупреждало жителей Татарстана о грозе, граде и порывистом ветре 14 мая. Кроме того, ливни, грозы и град ожидаются на территории республики и завтра, 15 мая.

Общество Татарстан
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