Татарстан в числе первых в России завершил работу по внесению границ муниципальных образований в ЕГРН

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены все границы муниципальных образований Татарстана, сообщили «Реальному времени» в Кадастровой палате РТ.

Республика стала одним из 12 субъектов Российской Федерации, где эта работа полностью завершена — наряду с Алтайским краем, Республикой Алтай, Амурской, Владимирской, Воронежской, Новосибирской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской, Челябинской областями и Ямало-Ненецким автономным округом.



В январе — марте 2019 года Федеральная кадастровая палата Росреестра внесла в ЕГРН сведения о границах 319 муниципальных образований. Всего же по итогам первого квартала в реестре содержится информация о границах 13 143 муниципальных образований РФ из 21 888, это 60% от общего числа.

