Глава Минобрнауки Татарстана прокомментировал ЧП в казанской гимназии

Глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов заявил, что подросток, который пришел на урок в казанскую гимназию №7 с оружием, совершил глубочайшую ошибку в жизни.

«Я был в школе после этого происшествия, когда парня выводили. На мой взгляд, это глубочайшая ошибка в его жизни, и она печально для него закончилась», — цитирует министра ИА «Татар-информ».



Бурганов также отметил, что ведомство вместе со следственными органами и психологами будет разбираться в причинах произошедшего.



«Мы провели совещание, разбираемся в причинах. Думаю, что эти процессы подлежат более глубокой проработке», — сказал глава Минобрнауки РТ.



Вчера в казанскую гимназию №7 ученик 10-го класса пришел с оружием и наставил пистолет на учителя и одноклассников. После этого он потребовал вызвать полицию. Его задержали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы. Подробнее — в материале «Реального времени».

