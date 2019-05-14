В России могут запретить пищевой спирт в валокордине и корвалоле

Пищевой спирт для производства корвалола, валокордина и некоторых настоек могут запретить на территории России. Соответствующий проект подготовил Минпромторг РФ.

Ведомство также предлагает запретить производство фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола) методом выделения из химического сырья (разведения). Таким образом власти России намерены установить контроль за объемом производства фармацевтической субстанции этилового спирта, передает «Парламентская газета».

Также планируется пресечь незаконную деятельность с этиловым спиртом, в том числе на нелегальном черном рынке.

Напомним, ранее Минкульт РФ предложил вернуть алкоголь в учреждения культуры.