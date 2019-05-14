Новости общества

11:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России могут запретить пищевой спирт в валокордине и корвалоле

10:56, 14.05.2019
В России могут запретить пищевой спирт в валокордине и корвалоле
Фото: pixabay.com

Пищевой спирт для производства корвалола, валокордина и некоторых настоек могут запретить на территории России. Соответствующий проект подготовил Минпромторг РФ.

Ведомство также предлагает запретить производство фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола) методом выделения из химического сырья (разведения). Таким образом власти России намерены установить контроль за объемом производства фармацевтической субстанции этилового спирта, передает «Парламентская газета».

Также планируется пресечь незаконную деятельность с этиловым спиртом, в том числе на нелегальном черном рынке.

Напомним, ранее Минкульт РФ предложил вернуть алкоголь в учреждения культуры.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров