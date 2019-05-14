Главное к утру: отсрочка перехода на «цифру», возможная встреча Путина и Трампа, эвакуация аэропорта в Казани

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 14 мая.

Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект о расширении списка профессий сельских тружеников, которые смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии. В список также предлагается включить индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало список регионов, в которых перенесли срок перехода с аналогового телевещания на цифровое на 14 октября. Из регионов Приволжского федерального срок перехода перенесли в Оренбургской и Саратовской областях, а также в Башкирии.

Президент России Владимир Путин остался доволен тем, как развивается Казанский авиационный завод, который он посетил вчера, 13 мая. Также во время визита в Казань глава государства побывал на Казанском авиазаводе в рамках серии консультаций по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в японской Осаке. Он пройдет в июне этого года. Американский лидер выразил уверенность в том, что США наладят в итоге хорошие отношения с Россией.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко выразил мнение, что туроператоры продолжат уходить с рынка. «И это не потому, что что кто-то целенаправленно рассчитывает покинуть туристическое сообщество, а потому, что, как мы все прекрасно понимаем, наша отрасль находится в зоне особого риска», — отметил он.

В Международном аэропорту «Казань» эвакуировали посетителей и персонал. Позже выяснилось, что в аэропорт поступило сообщение от командира воздушного судна о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. В результате проведенной проверки специальными службами, в том числе кинологическими подразделениями полиции, информация не подтвердилась, аэропорт возобновил работу.