Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить команду из Ирана
Итальянский специалист, бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить иранский футбольный клуб «Эстегляль».
Ранее руководство команды уволило с поста главного тренера команды немца Винфрида Шефера. Также в качестве кандидата рассматривается испанец Хосе Мурсию, который тренирует катарскую команду «Аль Шахания», передает Tasnim News Agency.
На данный момент «Эстегляль» занимает третье место в чемпионате Ирана.
Массимо Каррера провел два сезона в московском «Спартаке», подписав контракт с клубом в 2016 году. Он привел команду к чемпионству. Покинул клуб специалист в октябре прошлого года.
Напомним, ранее сообщалось, что Олег Кононов стал новым тренером «Спартака».СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым