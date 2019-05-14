Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить команду из Ирана

Итальянский специалист, бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить иранский футбольный клуб «Эстегляль».

Ранее руководство команды уволило с поста главного тренера команды немца Винфрида Шефера. Также в качестве кандидата рассматривается испанец Хосе Мурсию, который тренирует катарскую команду «Аль Шахания», передает Tasnim News Agency.

На данный момент «Эстегляль» занимает третье место в чемпионате Ирана.

Массимо Каррера провел два сезона в московском «Спартаке», подписав контракт с клубом в 2016 году. Он привел команду к чемпионству. Покинул клуб специалист в октябре прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Олег Кононов стал новым тренером «Спартака».