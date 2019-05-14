Новости технологий

01:06 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Производитель тамагочи возобновит его производство

00:20, 14.05.2019
Производитель тамагочи возобновит его производство
Фото: скриншот

Японская компания Bandai возобновит производство одной из самых популярных своих игрушек — тамагочи.

Новая версия получила название Tamagotchi On, сообщается на сайте компании. Внешне тамагочи похоже на яйцо. Оно получит цветной маленький экран и три кнопки. Также игрушка сможет взаимодействовать со смартфоном или планшетом через Bluetooth и LTE.

В игре пользователю нужно ухаживать за виртуальным питомцем, кормить его, играть с ним, выгуливать его и укладывать спать. Также теперь животные могут ходить друг к другу в гости, жениться и т. д.

Игрушка появится в продаже через 75 дней, в конце июля этого года.

Технологии
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров