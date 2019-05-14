Производитель тамагочи возобновит его производство

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Японская компания Bandai возобновит производство одной из самых популярных своих игрушек — тамагочи.

Новая версия получила название Tamagotchi On, сообщается на сайте компании. Внешне тамагочи похоже на яйцо. Оно получит цветной маленький экран и три кнопки. Также игрушка сможет взаимодействовать со смартфоном или планшетом через Bluetooth и LTE.



В игре пользователю нужно ухаживать за виртуальным питомцем, кормить его, играть с ним, выгуливать его и укладывать спать. Также теперь животные могут ходить друг к другу в гости, жениться и т. д.

Игрушка появится в продаже через 75 дней, в конце июля этого года.