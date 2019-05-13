Итоги дня: визит Путина в Казань, инцидент в казанской гимназии и расширение списка товаров для маркировки

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 мая.

Сегодня столицу Татарстана посетил президент России Владимир Путин. Он побывал на Казанском авиазаводе в рамках серии консультаций по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса. На предприятии президенту представили модернизированные самолеты и вертолет Ми-38Т. Во время общения с сотрудниками завода глава государства предложил увековечить память бывшего гендиректора Казанского авиазавода Виталия Копылова.



В казанскую гимназию №7 ученик 10-го класса пришел с оружием и запасом провианта, наставил пистолет на учителя и одноклассников и потребовал вызвать полицию. Его задержали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы.



В России расширят список товаров, подлежащих маркировке. В него, в частности, попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание и ряд других товаров.



Новым послом Великобритании в России назначена Дебора Броннерт. Она вступит в должность посла в январе 2020 года.

Центробанк России перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля. В пресс-службе регулятора уточнили, что в оборот выпущено достаточное количество монет, чтобы обеспечивать наличные платежи.



Директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Также совет директоров проголосовал за созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» 27 июня 2019 года.

