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Доход губернатора Пензенской области в 2018 году превысил 5 млн рублей

15:15, 13.05.2019
Доход губернатора Пензенской области в 2018 году превысил 5 млн рублей
Фото: pnzreg.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задекларировал по итогам 2018 года доход в размере 5,2 млн рублей. В 2017 году доход Белозерцева составил 5 млн 108 тыс. рублей.

Таким образом, за прошлый год его доход увеличился на 132 тыс. рублей.

Главе региона принадлежат три земельных участка площадью 953, 630 и 33 кв. м, жилой дом на 408 кв. м, гараж и 1/4 доли квартиры площадью 76,2 кв. м.

Доход супруги Белозерцева за год сократился почти на 24 тыс. рублей и составил около 200 тыс. рублей. Согласно декларации, ей принадлежит 1/4 доли квартиры площадью 76,2 кв. м и легковой автомобиль Toyota.

Ранее «Реально время» писало, что губернатор Пермского края Максим Решетников по итогам 2018 года заработал порядка 7,6 млн рублей.

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