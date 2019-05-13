Доход губернатора Пензенской области в 2018 году превысил 5 млн рублей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задекларировал по итогам 2018 года доход в размере 5,2 млн рублей. В 2017 году доход Белозерцева составил 5 млн 108 тыс. рублей.



Таким образом, за прошлый год его доход увеличился на 132 тыс. рублей.



Главе региона принадлежат три земельных участка площадью 953, 630 и 33 кв. м, жилой дом на 408 кв. м, гараж и 1/4 доли квартиры площадью 76,2 кв. м.



Доход супруги Белозерцева за год сократился почти на 24 тыс. рублей и составил около 200 тыс. рублей. Согласно декларации, ей принадлежит 1/4 доли квартиры площадью 76,2 кв. м и легковой автомобиль Toyota.



Ранее «Реально время» писало, что губернатор Пермского края Максим Решетников по итогам 2018 года заработал порядка 7,6 млн рублей.

