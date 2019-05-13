МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе, граде и порывистом ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18 часов 13 мая до 18 часов 14 мая.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», вечером 13 мая, ночью и днем 14 мая местами на территории республики (и в Казани) ожидается гроза с кратковременными усилениями юго-восточного ветра порывами от 15—18 м/с до 22 м/с. Кроме того, днем возможен град, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер ожидается юго-восточный умеренный. Днем воздух прогреется до 30—35°С.

