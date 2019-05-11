РПЦ выступила с призывом не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

Фото: Группа «Сбор средств на бюст И.В. Сталина в Новосибирске» в «ВКонтакте»

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион выступил с призывом не возвращаться к культу личности Иосифа Сталина, а также не приписывать ему Победу в Великой Отечественной войне. Такое заявление он сделал в рамках эфира на телеканале «Россия-24».

Он подчеркнул, что Сталин ответственен за репрессии 1920-1930-х годов. Кроме того, митрополит Иларион напомнил о том, что Сталину доносили о готовящемся нападении, но он игнорировал эти донесения.

Напомним, ранее в день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске был торжественно открыт памятник Иосифу Сталину.

Бюст советского вождя украшен подписью «генералиссимус Советского Союза Сталин». За памятником специально установлена стена из желтого кирпича, а также постамент с бронзовым орденом Победы.

В рамках открытия перед собравшимися выступил мэр города, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть.

