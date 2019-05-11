В МВД РФ сообщили о планах ужесточить требования к производителям автобусов
В МВД России сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года. Это предусмотрено комплексным планом по стандартизации, подготовленным Росстандартом.
Комплексный план предусматривает разработку дополнительных требований к транспортным средствам категории М2, МЗ (транспортные средства, имеющие более восьми пассажирских мест), передает "РИА Новости".
Ранее МВД России предложило осуществлять госнадзор в области безопасности дорожного движения без проведения плановых проверок.
Также в ведомстве считают необходимым предусмотреть проведение внеплановых проверок субъектов надзора на основании мотивированного представления Госавтоинспекции и индикаторов риска нарушения обязательных требований.
Указанные меры должны повысить эффективность выявления рисков совершения правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также позволят снизить количество ДТП.
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