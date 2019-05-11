В МВД РФ сообщили о планах ужесточить требования к производителям автобусов

В МВД России сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года. Это предусмотрено комплексным планом по стандартизации, подготовленным Росстандартом.

Комплексный план предусматривает разработку дополнительных требований к транспортным средствам категории М2, МЗ (транспортные средства, имеющие более восьми пассажирских мест), передает "РИА Новости".



Ранее МВД России предложило осуществлять госнадзор в области безопасности дорожного движения без проведения плановых проверок.



Также в ведомстве считают необходимым предусмотреть проведение внеплановых проверок субъектов надзора на основании мотивированного представления Госавтоинспекции и индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Указанные меры должны повысить эффективность выявления рисков совершения правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также позволят снизить количество ДТП.

