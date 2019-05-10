Трамп назвал худшего директора ФБР в истории

Президент США Дональд Трамп взыскал мнение, что экс-директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми является худшим главой ФБР в истории.

"Он погубил ФБР, почти все республиканцы и демократы думали, что он должен быть уволен, но ФБР вернет свое величие благодаря великим мужчинам и женщинам, которые работают там", — написал он в Twitter.

Так Трамп отреагировал на интервью Коми телеканалу CNN, в котором обвинил американского лидера в препятствии правосудию и допустил, что Россия оказывается на него давление.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало об отставке прежнего главы ФБР Джеймса Коми. Он сложил свои полномочия 9 мая 2017 года.