В финале Лиги Европы сыграют лондонские "Арсенал" и "Челси"

Лондонские футбольные клубы "Арсенал" и "Челси" сыграют в финале Лиги Европы УЕФА. Он состоится 29 мая в Баку.

"Арсенал" накануне обыграл испанскую "Валенсию" со счетом 4:2, первый матч завершился со счетом 3:1.

"Челси" два раза сыграл с немецким "Айнтрахтом" вничью, оба матча закончились со счетом 1:1. В серии пенальти во втором матче сильнее оказалась английская команда.

Финал Лиги Европы Напомним, что в финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра пройдет 1 июня. Подробнее — в материале "Реального времени".