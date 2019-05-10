СМИ: США могут включить Россию в список стран, манипулирующих валютой

Администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить список стран, которые подозреваются в валютных манипуляциях.

Как сообщает Bloomberg, перечень увеличиться с 12 до 20 стран. В него могу включить Россию, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Ирландия и Малайзия. Одновреенно из списка уберут Индию и Южную Корею.

Перечь стран носит в основном символический характер, однако включение в него может вызвать негативные рыночные последствия для государств.

Ранее сообщалось, что рубль с начала года укрепился на 7,3% по отношению к доллару. К середине апреля валютный курс установился на уровне 64—65 рублей за доллар.

