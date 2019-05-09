При падении деревьев в Москве пострадали восемь человек

В результате падения деревьев из-за сильного ветра в Москве пострадали восемь человек.

В Восточном округе — пять пострадавших, в Юго-Восточном — трое, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

На данный момент о погибших не сообщается.

В Москве сейчас наблюдается сильный дождь, местами с градом. По прогнозам синоптиков, ливни продлятся целые сутки.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал отмену воздушной части парада в Москве из-за непогоды.