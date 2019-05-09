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Южная Корея сообщила о ракетном пуске КНДР

12:33, 09.05.2019
Южная Корея сообщила о ракетном пуске КНДР
Фото: pixabay.com

КНДР запустила новую ракету неустановленный снаряд из провинции Пхенан-Пукто, где расположен ракетный полигон страны.

Как сообщает агенство Yonhap, пуск был произведен в 16:30 по местному времени (10:30 мск).

Ранее в начале мая глава КНДР Ким Чен Ын провел учения оборонительных частей страны, в рамках которых были проведены ракетные пуски. Целью запусков ракет была в том числе оценка точности ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности.

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