Bloomberg: Китай может столкнуться с крупнейшим дефолтом в истории

В этом году рынок облигаций Китая может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Как сообщает Bloomberg, за январь — апрель 2019 года китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на сумму 39,2 млрд юаней ($5,8 млрд). Это примерно в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Причинами возможного дефолта является сокращение финансирования у компаний. Так, власти Китая продолжают оказывать давление на банки с целью предоставления кредитов частному бизнесу.

Ранее сообщалось, что США и Китай могут объявить о достижении договоренности по спорным вопросам, касающимся торговли между странами, к пятнице, 10 мая.