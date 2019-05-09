9 мая в Татарстане воздух прогреется до 29°С

9 мая на территории Татарстана ожидается переменная облачность без осадков, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Днем воздух прогреется до 24 — 29°С. Синоптики прогнозируют слабый ветер переменных направлений.

Напомним, ранее сообщалось, что с 9 по 13 мая, по данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», местами по Башкирии ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.



МЧС прогнозирует, что из-за жары городские жители захотят выехать на природу. В связи с этим ведомство призывает жителей быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем, а также не сжигать мусор и сухую траву.