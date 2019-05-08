Жителей Тверской области по ошибке предупредили о радиационной опасности

В Тверской области телеканалы и радиостанции сообщили о химической и радиационной опасности в регионе. В МЧС опровергнули информацию об этом и сообщили, что причиной стал технический сбой.

«Радиационный фон на территории Тверской области в норме... Убедительная просьба не предпринимать необдуманных действий», — говорится в сообщении регионального МЧС.

По данным местных СМИ, днем телеканалы сообщили сначала о радиационной, а следом и о химической тревоге в Тверской области. Горожанам рекомендовали отключить свет, газ и водоснабжение, собрать «тревожный чемодан», закрыть окна и выключить вытяжку, укрыться в защитном сооружении и приготовить средства индивидуальной защиты.