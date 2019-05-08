В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников предложил разделять длинные праздничные выходные.

По его словам, длинные выходные наносят ущерб общему экономическому развитию страны.

Он отметил, что с учетом возросших цен на билеты планируемый отдых россиян сократился, поэтому получается, что это «отдых половинчатый, принудительный».

«С другой стороны, в России есть определенные культурные традиции, и в соответствии с ними майские праздники, как, впрочем, и зимние, — это святое», — цитирует Калашникова «РИА Новости».

Накануне Минтруд РФ опубликовал список выходных на 2020 год. Предлагается установить следующие дни отдыха: с 1 по 8 января 2020 года, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Ранее эксперты рассказали о влиянии майских праздников на экономику РФ.