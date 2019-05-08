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В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные

13:50, 08.05.2019
В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные
Фото: realnoevremya.ru

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников предложил разделять длинные праздничные выходные.

По его словам, длинные выходные наносят ущерб общему экономическому развитию страны.

Он отметил, что с учетом возросших цен на билеты планируемый отдых россиян сократился, поэтому получается, что это «отдых половинчатый, принудительный».

«С другой стороны, в России есть определенные культурные традиции, и в соответствии с ними майские праздники, как, впрочем, и зимние, — это святое», — цитирует Калашникова «РИА Новости».

Накануне Минтруд РФ опубликовал список выходных на 2020 год. Предлагается установить следующие дни отдыха: с 1 по 8 января 2020 года, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Ранее эксперты рассказали о влиянии майских праздников на экономику РФ.

Общество
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