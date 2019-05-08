Главное к утру: инцидент на репетиции парада в Казани, нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг, молочный фальсификат в России

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 8 мая.

За четыре месяца текущего года казанским автомобилистам за неоплаченную муниципальную парковку выписали штрафы на 29,465 млн рублей. Чаще всего административные комиссии Казани выписывали постановления именно за это нарушение. При этом наибольшая сумма штрафов была наложена за «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов», за 4 месяца этого года размер наложенных штрафов превысил 52 млн рублей.

Каждый пятый молочный продукт, проверенный в 2018 году в России Россельхознадзором, являлся фальсификатом. Отмечается, что из общего объема исследованной продукции 21,6% оказались фальсифицированными. Соответственно, каждый пятый продукт на прилавке не отвечает заявленному производителем составу.

Нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг начнет действовать с 1 июля 2019 года. Необходимые изменения были внесены в статьи 170 и 171 Налогового кодекса РФ. Принятые поправки предусматривают право на вычет НДС в отношении работ и услуг, реализация которых происходит за пределами России.

С 7 по 12 мая на всей территории Удмуртии ограничен въезд в леса транспортных средств, а также установлен запрет на посещение лесов. В этот период в лесах не разрешается прогуливаться, устраивать массовые мероприятия, посещать их с целью сбора разных ресурсов, заготовки древесины. Кроме того, запрещается разведение костров, сжигание мусора.

На репетиции парада ко Дню Победы, которая проходила 6 мая на площади Тысячелетия в Казани, скончался ветеран войны в Афганистане. Во время прохождения строевой подготовки он внезапно потерял сознание. Бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия в течение 30 минут, но безрезультатно.

В Шереметьево заявили о начале работы по расписанию после авиакатастрофы 5 мая. Уточняется, что аэропорт работает по расписанию.