Итоги дня: арест подозреваемых в загрязнении нефти, новая волна эвакуаций, график праздничных дней на 2020 год

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 мая.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании заявил, что в Татарстане все посевные работы завершатся 10 мая. Они оцениваются в 25 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Самарский районный суд арестовал на два месяца четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Это генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее зам Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Еще двоих объявили в розыск. По данным Следкома, нефть в трубопроводе «Дружба» загрязнили при попытке скрыть хищения.

Сегодня Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом. При этом с завтрашнего дня ведомство запретит ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии.

В Казани и других городах прошли эвакуации торговых центров. Причины пока неизвестны.

В Татарстане повысят допустимую скорость до 110 км/ч, но введут «Тотальный контроль» на четырех дорогах и откроют охоту на «народных корреспондентов». Об этом говорил сегодня на пресс-конференции начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов. Подробнее об этих проблемах и грядущих изменениях на дорогах республики — в репортаже «Реального времени».

Минтруд РФ опубликовал список выходных на 2020 год. Предлагается установить следующие дни отдыха: с 1 по 8 января 2020 года, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Сегодня стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев в скором времени подпишет постановление, которым будет упрощено признание человека инвалидом. По словам главы кабмина, инвалидам не надо будет ходить и собирать бумаги, все можно будет делать через портал госуслуг.

В Казани сдали дом №14 по ул. Четаева на 136 квартир, застройщиком которого выступало ООО «Фирма «Свей». Строительство объекта было начато еще в 2007 году, сроки сдачи 19-этажного дома не раз сдвигались.