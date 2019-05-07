Супруга первого замминистра труда Татарстана за 2018 год заработала 482 млн рублей

Супруга первого заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Рустема Валиуллова задекларировала доход за 2018 год в размере 482 млн рублей. Годом ранее ее доход составлял чуть более 4 млн рублей.



В индивидуальной собственности у жены Рустема Валиуллова находится квартира площадью 72,5 кв. м, в долевой собственности — комплекс бытового обслуживания на 1 843,3 кв. м и земельный участок площадью 954 кв. м. Также у нее имеется автомобиль Hyundai Solaris.

Сам Рустем Валиуллов в декларации указал доход в размере 7,5 млн рублей. Годом ранее он заработал 4,4 млн рублей. В индивидуальной собственности у него находятся три земельных участка (2 000, 1 042 и 1 650 кв. м), жилой дом, дача (69,9 кв. м) и гаражное помещение в 53,2 кв. м (незавершенное строительство). Также первый замминистра труда РТ владеет автомобилем Land Rover Range Rover Sport 2009 года выпуска и прицепом МЗСА 8177Д.



Напомним, что глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова за 2018 год заработала 8,7 млн рублей.

