Главное к утру: новые правила диспансеризации, запрет на ношение хиджабов в школах Пензы, последствия трагедии в Шереметьево

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 7 мая.

В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров. Ранее диспансеризация проводилась раз в 3 года. Теперь эта периодичность сохраняется для категории населения в возрасте от 18 до 39 лет. Те, кто старше 40 лет, смогут проходить ее ежегодно. Другое новшество — людям старше 40 лет станут проводить скрининги, направленные на раннее выявление онкозаболеваний.

В Госдуме предлагают поменять инструкцию для авиапассажиров после трагедии в Шереметьево. Отмечается, что на сегодня при инструктаже пассажиров о действиях в чрезвычайных ситуациях бортпроводники не обращают внимания на необходимость оставлять ручную кладь.

Кроме того, правление «Аэрофлота» заявило о выплате компенсации всем пассажирам и семьям погибших в авиакатастрофе, случившейся 5 мая в Шереметьево. Сам аэропорт уже вернулся к штатному режиму работы.

По требованию прокуратуры 20 школ в Пензе установили в своих положениях о школьной форме прямой запрет на ношение учащимися хиджабов.

Со дня первой инаугурации президента РФ Владимира Путина исполнилось 19 лет. Кроме того, завершился первый год нового президентского срока Путина. Ровно год назад он четвертый раз в жизни принес присягу главы государства.

Министерство природных ресурсов и экологии России намерено ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, в России необходимо поддержать мировую тенденцию за сокращение использование пластика.