Итоги дня: причины авиакатастрофы в Шереметьево, проверка смерти участника Казанского марафона, реестр населения РФ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 мая.

В СК назвали причины вчерашней авиакатастрофы самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Это — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Следственный комитет РФ по РТ начал доследственную проверку по факту смерти участника Казанского марафона. По данным ведомства, утром 5 мая в ходе проведения марафона, одному из его участников — 37-летнему мужчине — стало плохо. Он был доставлен в медицинское учреждение и в тот же день скончался. По предварительным данным, причиной гибели мужчины стали проблемы с сердцем.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами внесли в Госдуму РФ законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Согласно законопроекту, многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могут получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей.

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в России появится единый реестр населения.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии в честь празднования 74-й годовщины Победы сообщил, что за последние четыре года в Татарстане вдвое сократилось число ветеранов Великой Отечественной войны. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Пресненском районном суде Москвы начались прения сторон по делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого. Прокурор запросил для Кокорина полтора года колонии общего режима, Мамаева — год и пять месяцев.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело после взрыва на филиале «Азот» ОХК «Уралхим» в Березниках. В результате ЧП погибли три человека.

Политсовет отделения «Единой России» в Бугульминском районе приостановил членство в партии депутата Госсовета РТ Ильдуса Касымова, подозреваемого в получении взятки.