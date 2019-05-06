В России переделают заводы по уничтожению химоружия в производства по утилизации опасных отходов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о перепрофилировании семи заводов по уничтожению химоружия в комплексы по утилизации особо опасных отходов.

Согласно документу, до конца года в России должны появиться семь таких комплексов, к 2023 году — четыре. На эти цели выделят 5,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что завод по уничтожению химоружия «Почеп» в Брянской области передали «Московскому эндокринному заводу», который находится в ведении Минпромторга России. Это первый из российских объектов по уничтожению химоружия, переданный в гражданское производство. На заводе планируется наладить выпуск лекарств, в том числе и из опийного мака.