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В России переделают заводы по уничтожению химоружия в производства по утилизации опасных отходов

17:37, 06.05.2019
В России переделают заводы по уничтожению химоружия в производства по утилизации опасных отходов
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о перепрофилировании семи заводов по уничтожению химоружия в комплексы по утилизации особо опасных отходов.

Согласно документу, до конца года в России должны появиться семь таких комплексов, к 2023 году — четыре. На эти цели выделят 5,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что завод по уничтожению химоружия «Почеп» в Брянской области передали «Московскому эндокринному заводу», который находится в ведении Минпромторга России. Это первый из российских объектов по уничтожению химоружия, переданный в гражданское производство. На заводе планируется наладить выпуск лекарств, в том числе и из опийного мака.

ОбществоИнфраструктура
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