К 9 мая в Казани планируется обновить дорожную разметку на 15—20 улицах

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В Казани начали наносить белым термопластиком новую разметку на дорогах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Работы ведутся преимущественно ночью.

Так, к 9 мая в столице Татарстана планируется обновить дорожную разметку на 15—20 улицах.

По словам дорожников, разметка из термопластика прослужит не менее года. Им покрасят главы автомагистрали Казани. По дорогам на окраине пройдутся краской — она в два раза дешевле и менее долговечна. Гарантия на нее составляет три месяца.

Всего в этом году в Казани планируется обновить более 300 тыс. кв. м дорожной разметки. Завершить работы планируется к концу лета.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году на горизонтальную разметку дорог краской и термопластиком в Казани будет потрачено 193 млн рублей.