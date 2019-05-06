В Татарстан на Рамадан прибыли 11 Коран-хафизов из Турции

В Татарстан на Рамадан прибыла группа в составе 11 Коран-хафизов из Турции, которые были приглашены Духовным управлением мусульман РТ.



Отмечается, что двое из них останутся в Казани, а остальные будут распределены по районам республики, передает пресс-служба ДУМ РТ.



В течение всего священного месяца хафизы, имеющие квалификации имам-хатыбов, муэдзинов и мугаллимов, будут совершать хатм Куръана во время таравиха каждый день Рамадана в Апастовском, Сабинском, Балтасинском, Кукморском, Лаишевском, Буинском, Альметьевском, Черемшанском, Зеленодольском районах Татарстана.



Вчера во всех мечетях был прочитан первый таравих намаз.



Ранее в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан определили, что первый день Рамадана начнется 6 мая. В этом году он составляет 29 дней. Ураза-байрам приходится на 4 июня. Подробнее о предстоящем священном месяце поста в столицах Татарстана и Башкортостана — в материале «Реального времени».

