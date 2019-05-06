Берлускони выписали из больницы

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из миланской больницы.

Как сообщает «РИА Новости», политик на прошлой неделе перенес операцию в связи с кишечной непроходимостью.

«Я чувствую себя хорошо, но порядком испугался. Многие вещи, случившиеся в последнее время, давали мне основание думать, что я дошел до конца турнира, но я смог замечательно восстановиться», — сказал Берлускони.

Напомним, 30 апреля Берлускони был госпитализирован в больницу миланского пригорода Сеграте. Он обратился к врачам из-за острой почечной колики.