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В Казани 7 мая завершится отопительный сезон

13:08, 06.05.2019
В Казани 7 мая завершится отопительный сезон
Фото: pixabay.com

Завтра, 7 мая, в Казани завершится отопительный сезон 2018/2019 годов, который стартовал 1 октября. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Администрациям районов, а также различным ведомствам поручено обеспечить готовность источников тепла и систем центрального отопления к работе в случае резких похолоданий до установления температурного режима выше +8 градусов, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Татарстане владельцы квартирных счетчиков за тепло переплачивают в три раза.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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