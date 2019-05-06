В Казани 7 мая завершится отопительный сезон
Завтра, 7 мая, в Казани завершится отопительный сезон 2018/2019 годов, который стартовал 1 октября. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.
Администрациям районов, а также различным ведомствам поручено обеспечить готовность источников тепла и систем центрального отопления к работе в случае резких похолоданий до установления температурного режима выше +8 градусов, передает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее сообщалось, что в Татарстане владельцы квартирных счетчиков за тепло переплачивают в три раза.
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