В России рост деловой активности замедлился до минимума за десять месяцев

Рост деловой активности в российской сфере услуг в апреле замедлился до минимальных показателей за последние 10 месяцев. Об этом свидетельствуют данные исследования IHS Markit.



Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2019 года опустился до 52,6 пункта с 54,4 пункта в марте. При этом деловая уверенность увеличилась до максимального уровня с июля 2011 года. Исследователи связывают это с новыми услугами, лучшим спросом и повышенной рыночной активностью, передает Finmarket.ru.



Напомним, что в феврале респонденты, опрошенные IHS Markit (PMI), отмечали ускорение роста объемов производства.

