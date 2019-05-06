За 4 года в республике вдвое сократилось количество ветеранов Великой Отечественной войны

За последние 4 года количество ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Татарстане, сократилось в два раза. Сегодня их в республике не более 38 тысяч, сказал президент РТ Рустам Минниханов на заседании организационного комитета «Победа».

«Тем более важной становится работа по устранению насущных проблем, комплексному медицинскому обслуживанию ветеранов», — отметил Рустам Минниханов.