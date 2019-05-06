Росстат назвал регионы-лидеры по потреблению сахара

Липецкая и Курская области стали лидерами по потреблению сахара среди всех регионов России. Данные предоставил Росстат за 2017 год.

В ведомстве отметили, что в этих двух субъектах РФ на душу населения пришлось 55 кг сладкого. Далее идут Тамбовская область (54 кг), Воронежская область (52 кг) и Краснодарский край (50 кг).

Меньшего всего сахар потребляли жители Республики Тыва (24 кг), Калмыкии (26 кг), Чувашии (27 кг) и Красноярского края (28 кг), передает RT.

Всего в среднем по России на душу населения пришлось 39 кг сахара в год. Отмечается, что показатель за последние 10 лет изменился незначительно.

Напомним, ранее Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями.

