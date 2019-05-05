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Правительство упростило оформление железнодорожных билетов для младенцев

11:24, 05.05.2019
Правительство упростило оформление железнодорожных билетов для младенцев
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об упрощении процедуры оформления билетов на поезд для детей в возрасте до одного месяца.

Ранее билеты оформлялись лишь на основании свидетельства о рождении ребенка. Теперь, как сообщается на сайте кабмина РФ, оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.

Решение было принято правительством в связи со случаями отказа в оформлении билета на поезд детям до получения на них свидетельства о рождении.

Ранее эксперты составили рейтинг самых популярных направлений для путешествий на поезде во время майских праздников. В первой тройке остались Москва, Санкт-Петербург и Казань.

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