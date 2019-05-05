Ким Чен Ын провел испытания ракет

Глава КНДР Ким Чен Ын провел учения оборонительных частей страны, в рамках которых были проведены ракетные пуски.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), целью запусков ракет была в том числе оценка точности ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности.

В целом учения проводились, чтобы «отстоять политический суверенитет и экономическую самостоятельность» Северной Кореи.

Ранее Ким Чен Ын пообещал нанести удар по тем, кто вводит санкции против КНДР.