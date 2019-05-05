Ким Чен Ын провел испытания ракет
Глава КНДР Ким Чен Ын провел учения оборонительных частей страны, в рамках которых были проведены ракетные пуски.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), целью запусков ракет была в том числе оценка точности ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности.
В целом учения проводились, чтобы «отстоять политический суверенитет и экономическую самостоятельность» Северной Кореи.
Ранее Ким Чен Ын пообещал нанести удар по тем, кто вводит санкции против КНДР.ОбществоВласть
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