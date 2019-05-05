Медведев поздравил питерский «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга с досрочной победой в чемпионате России по футболу.

"Поздравляю ФК "Зенит" и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России!" — написал он в "ВКонтакте".

Вчера "Зенит" сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и продолжил лидировать в таблице ЧР с 58-ю очками. В другом матче «Локомотив» уступил на выезде «Арсеналу» (0:2) и с 49-ю очками потерял шанс на чемпионство.