В России вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона

С сегодняшнего дня, 5 мая, в России вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефону. Соответствующее постановление правительства было подписано в ноябре прошлого года.

Согласно документу, мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера у мобильных операторов. У тех будет 20 минут на то, чтобы подтвердить личность человека. Если этого не произойдет, то идентификация будет считаться не пройденной. Таким пользователям нельзя будет посылать сообщения.

Кроме того, если пользователь, уже прошедший проверку, сменит номер телефона, то он будет должен повторно пройти идентификацию.

Ранее рейтинг самых безопасных мессенджеров возглавил сервис Signal.