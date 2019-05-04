В США экстрадировали украинского хакера из Голландии

Украинского хакера Алексея Иванова, обвиняемого в компьютерных преступлениях, экстрадировали в США из Голландии.

По информации американского Минюста, обвиняемый вступил в сговор с целью рассылки миллионам интернет-пользователей спама, который призван взламывать и заражать компьютеры жертв вредоносным программным обеспечением.

Предварительно, рекламу, распространенную Ивановым, посмотрели более 100 млн человек.

В ведомстве заверили, что киберпреступник ответит по всей строгости закона за совершенные преступления.

Напомним, ранее «Лаборатория Касперского» обнаружила новую уязвимость в Windows.