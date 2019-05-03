Опрос: большинство российских подростков готовы работать до 18 лет

Девять из десяти российских подростков намерены начать работать до наступления совершеннолетия. Об этом свидетельствуют результаты опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Согласно исследованию, почти половина респондентов (44%) хотела бы устроиться на работу как можно раньше, чтобы получить первый трудовой опыт для успешной карьеры в будущем. Заработать деньги на карманные расходы намерены 40% опрошенных, 7% планируют материально поддержать родителей.

Кроме того, 18% подростков намерены найти работу на период летних каникул, передает RT.

Среди наиболее популярных сфер деятельности среди несовершеннолетних — строительство, производство продуктов питания, дизайн, фото— и видеосъемка, оказание услуг в сфере красоты, интернет-продажи.

В опросе приняли участие 2,5 тысячи подростков от 13 до 18 лет из 84 регионов России.

Напомним, ранее эксперты назвали города России, в которых живут самые счастливые и несчастные люди, один из них находится в ПФО.