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Опрос: большинство российских подростков готовы работать до 18 лет

10:39, 03.05.2019
Опрос: большинство российских подростков готовы работать до 18 лет
Фото: pixabay.com

Девять из десяти российских подростков намерены начать работать до наступления совершеннолетия. Об этом свидетельствуют результаты опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Согласно исследованию, почти половина респондентов (44%) хотела бы устроиться на работу как можно раньше, чтобы получить первый трудовой опыт для успешной карьеры в будущем. Заработать деньги на карманные расходы намерены 40% опрошенных, 7% планируют материально поддержать родителей.

Кроме того, 18% подростков намерены найти работу на период летних каникул, передает RT.

Среди наиболее популярных сфер деятельности среди несовершеннолетних — строительство, производство продуктов питания, дизайн, фото— и видеосъемка, оказание услуг в сфере красоты, интернет-продажи.

В опросе приняли участие 2,5 тысячи подростков от 13 до 18 лет из 84 регионов России.

Напомним, ранее эксперты назвали города России, в которых живут самые счастливые и несчастные люди, один из них находится в ПФО.

Общество
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