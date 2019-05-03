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На территории Татарстана прогнозируют порывистый ветер и грозу

05:30, 03.05.2019
На территории Татарстана прогнозируют порывистый ветер и грозу
Фото: tatarmeteo.ru

3 мая в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

На территории республики пройдет дождь с грозой. Днем порывы ветра будут достигать 17—22 м/с. Воздух прогреется до 16—21°С.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.

По его словам, в большинстве регионов Центральной России в первые длинные выходные мая температура воздуха составит от +17 до +19°С. На северо-западе — по ночам ожидается +1...+6 °С, днем до +17°С.

Общество Татарстан
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