ДТП в Пензенской области: два человека погибли, трое пострадавших госпитализировали

В результате ДТП в Пензенской области погибли два человека, троих пострадавших было решено госпитализировать, сообщает «РИА Новости».

Сегодня около 8 часов в селе Маис Никольского района водитель ВАЗа, по предварительным данным, съехал с дороги, в результате машина опрокинулась и врезалась в столб. Среди пострадавших и погибших детей нет. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане при столкновении двух автомобилей погибли два человека, еще пятеро получили травмы.

Инцидент произошел 1 мая около 19 часов на автодороге «Объезд Старого Заинска». Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны Сарманово в направлении Заинска выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata.



