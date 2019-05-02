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Российским регионам направили два миллиарда рублей на повышение производительности труда

10:56, 02.05.2019 1
Российским регионам направили два миллиарда рублей на повышение производительности труда
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении около 2 миллиардов рублей между 36 регионами для реализации проектов по стимулированию повышения производительности труда.

В рамках проекта планируется увеличить количество субъектов РФ, защитивших региональные программы по повышению производительности труда и получивших гранты на их реализацию, с 14 до 42 к 2024 году.

В федеральном бюджете на 2019 год на эти цели предусмотрено 33,9 млрд рублей, говорится в справке к документу.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Татарстан и Пермский край получат по 129,8 млн рублей на повышение производительности труда.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:16
    с труда брать уже нечего,пошла прямая поддержка не труда(.
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