Российским регионам направили два миллиарда рублей на повышение производительности труда

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении около 2 миллиардов рублей между 36 регионами для реализации проектов по стимулированию повышения производительности труда.



В рамках проекта планируется увеличить количество субъектов РФ, защитивших региональные программы по повышению производительности труда и получивших гранты на их реализацию, с 14 до 42 к 2024 году.



В федеральном бюджете на 2019 год на эти цели предусмотрено 33,9 млрд рублей, говорится в справке к документу.



Ранее сообщалось, что в 2019 году Татарстан и Пермский край получат по 129,8 млн рублей на повышение производительности труда.

