Прокачку российской нефти по территории Белоруссии планируется возобновить 2 мая

Прокачку российской нефти по территории Белоруссии планируется возобновить сегодня в середине дня. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.



«Возобновление прокачки ожидается сегодня в обед, после 12 часов», — цитирует Вериго «Интерфакс».

Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» добавил, что в настоящее время нефть на территорию Белоруссии не поступает.

Ранее Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России. Это произошло из-за поставок некачественной нефти по газопроводу «Дружба». Президент России Владимир Путин заявил, что в результате этой ситуации нанесен серьезный ущерб имиджу России.