Путин подписал закон о крабовых аукционах

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении аукционов, распределяющих инвестиционные квоты на вылов крабов.

На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова крабов сроком на 15 лет. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов, передает "Интерфакс".



Всего будут сформированы 36 лотов начальной стоимостью от 300 до 400 млн рублей за лот. В бюджет России на 2019 год уже заложен доход от проведения крабовых аукционов на сумму 40,9 млрд рублей, в 2020 году — 41 млрд рублей.



Ранее сообщалось, что из-за задержки издания приказа Росрыболовства о распределении квот по рыбопромысловым предприятиям компании могут получить убытки в размере 150 млн рублей.

