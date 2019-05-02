В России может появиться «служба воздушных маршалов»

В России планируют создать "службу воздушных маршалов". Об этом рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.

По его словам, в настоящее время вопрос находится в стадии проработки. Конкретного решения по нему пока нет, уточнил Тарушкин.



Он отметил, что нахождение сотрудника МВД в самолете во время полета, "несомненно, остудило бы горячие головы", передает "РИА Новости".



Ранее с рейса Москва — Анталья в аэропорту Шереметьево полиции пришлось снять троих дебоширов. Пассажиров доставили в транспортную полицию, где на них составили административные материалы.

