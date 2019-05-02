В Татарстане ожидаются дождь, сильный ветер и до +18°С

Сегодня, 2 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем временами дождь.



Ветер южный, ночью умеренный, утром и днем сильный, местами порывы до 17—22 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -1°С до +4°С. Максимальная температура днем — от +13°С до +18°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы — от +13°С до +15°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться в пределах +14°С... +17°С.



Накануне МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 2 и 3 мая.

