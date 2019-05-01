В 2020 году в Пензенской области появится молочный комплекс за 4,5 млрд рублей

В Сердобском районе Пензенской области запланировано открытие молочно-товарного комплекса, рассчитанного на содержание 5,2 тысячи дойных коров, сообщает ТАСС.

Предполагается, что объект начнет работу в lV квартале 2020 года. Вложения инвестора составят около 4,5 млрд рублей. Инвестпроект позволит создать 250 рабочих мест.

Напомним, ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Белозерцев пригласил российского лидера посетить строящийся в регионе город Спутник.

«Это один из лучших проектов комплексной застройки, не считая, может быть, Москвы и Санкт‑Петербурга, в Российской Федерации. Благодарны будем, если Вы найдете возможность посетить Пензенскую область. Мы готовы Вам представить. Это современный проект, очень востребован населением», — цитирует главу Пензенской области пресс-служба Кремля.







