Итоги дня: возможный уход посла РФ в Белоруссии, проверка пожарной безопасности школ РТ, смена императора в Японии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 апреля.

Японский император Акихито официально отрекся от престола спустя 30 лет правления. Вместо него в полномочия императора Японии вступил наследный принц Нарухито. Вместе с этим в Японии начался первый год эры Рэйва («Прекрасной гармонии»).

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес первое решение по проведению акции сторонников оппозиционера Алексея Навального «Он вам не Димон». Суд обязал Россию выплатить казанской активистке Эльвире Дмитриевой более 15 тысяч евро.

СМИ сообщили, что посол России в Белоруссии Михаил Бабич в скором времени покинет пост. Его может заменить сенатор Дмитрий Мезенцев.

Центральная избирательная комиссия Украины официально назвала Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал во втором туре выборов 73,22% голосов избирателей. Его соперник, действующий президент страны Петр Порошенко, получил 24,45% голосов.

Совет директоров «Таттелекома» назначил помощника президента Татарстана Айрата Нурутдинова гендиректором компании. Полномочия нынешнего главы Лутфуллы Шафигуллина досрочно завершаются 6 мая.

Министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил о новом государственном перевороте в стране. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что армия Венесуэлы готова помочь в отстранении от власти президента страны Николаса Мадуро.



Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил провести проверку пожарной безопасности школ и детских садов в Республике Татарстан. Так он отреагировал на пожар, произошедший в деревенской школе в Актанышском районе. Отмечается, что особое внимание будет уделено проверке деревянных сооружений.

Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России. Транзит планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка, ориентировочно — 2 мая. Президент России Владимир Путин, комментируя данную ситуацию, заявил, что Россия получила серьезный имиджевый ущерб из-за поставок некачественной нефти по газопроводу «Дружба».

Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес в Госдуму проект закона, которым предлагается ввести уголовное наказание для представителей власти за оскорбительные высказывания в отношении граждан и чиновников.